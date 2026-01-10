Главный тренер сборной Украины поделился мнением о том, как в Риме воспринимают Довбика

Дата публикации: 10-01-2026 14:17

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о текущем этапе в карьере нападающего итальянской «Ромы» Артема Довбика. Он прокомментировал ситуацию с перспективами форварда в клубе и возможным переходом в другой коллектив.

— Вокруг Артема все больше слухов о том, что в январе он может сменить клуб. Стоит ли ему оставаться в «Роме» до лета и пытаться убедить тренера Гасперини давать больше игрового времени?

— Если решение зависит от Артема, то он должен доказать свою ценность и право остаться в составе. Но если руководство «Ромы» открыто сообщает, что не рассчитывает на него, тогда стоит задуматься о поиске команды, где его будут действительно ждать и ценить.

— Можно ли сказать, что Артем не был готов к такой критике и огромному вниманию в «Роме»?

— Ни один футболист, который приходит из украинской Премьер-лиги в клуб уровня «Ромы», не бывает полностью готов к постоянному давлению и критике. По моим сведениям, окружение Артема сообщало, что буквально каждый его шаг находится под пристальным вниманием, а советы дают даже те, кто не является внутрикомандным игроком.

Это неизбежная часть жизни нападающего мирового уровня, — отметил Михайленко.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 17 матчей за «Рому», забив три гола и сделав две результативные передачи. Контракт Артема Довбика с клубом заключен до июня 2029 года, поэтому у него еще есть время, чтобы проявить себя и выбрать дальнейший путь.

Для Артема сейчас важен правильный выбор: продолжать бороться за место в составе «Ромы» или рассмотреть варианты с переходом, чтобы получить регулярную игровую практику. Как показывает опыт многих футболистов, адаптация в сильном европейском клубе всегда требует времени и терпения. Для украинского нападающего это хороший урок и возможность для профессионального роста.