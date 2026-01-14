Дата публикации: 14-01-2026 16:28

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет на регистрацию новых футболистов для футбольного клуба "Ростов" на протяжении трёх ближайших трансферных окон. Такая информация появилась на официальном сайте организации. Официальные причины, по которым было принято столь жёсткое решение, ФИФА пока не называют. Известно лишь, что наказание для южной команды было введено накануне - 13 января, что стало неожиданной новостью для болельщиков и специалистов. Теперь "Ростов" лишается возможности усиливать состав в течение достаточно длительного периода, что может сильно отразиться на перспективах команды в турнирах.

На данный момент в российской Премьер-Лиге клуб завершил первую часть сезона на 11-й позиции, имея в активе 21 набранное очко. В рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги "Ростов" под руководством Джонатана Альбы сыграет на выезде против "Краснодара" в конце февраля. Для команды эта встреча будет крайне важной на фоне нового запрета, ведь возможность приглашать новых футболистов в команду будет закрыта в ближайшее время.

В чемпионате России на первом месте находится действующий чемпион страны - "Краснодар", который успешно занимает лидерскую позицию.