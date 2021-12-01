Арсенал - Саутгемптон 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 2
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 2
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 2
|08.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 2
|10.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|10.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.