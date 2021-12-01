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Арсенал - Саутгемптон 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 16-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
АрсеналСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
26.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 3Арсенал
23.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Арсенал
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал1 : 1Саутгемптон
25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон0 : 2Арсенал
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал2 : 2Саутгемптон
24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал2 : 0Саутгемптон
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон3 : 2Арсенал
08.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал3 : 2Саутгемптон
10.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Саутгемптон1 : 1Арсенал
10.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 26 Саутгемптон0 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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