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Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
05 Мая 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 7-й матч
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Бостон Брюинз
1-й период
0 : 0
Торонто Мэйпл Лифс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 05 Мая 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бостон Брюинз
      Бостон
      Торонто Мэйпл Лифс
      Торонто
      1СШАврДжереми Свейман
      35ШвецияврЛинус Улльмарк
      6СШАзщМэйсон Лорей
      12СШАзщКевин Шаттенкирк
      25СШАзщБрэндон Карло
      27ШвециязщХампус Линдхольм
      29КанадазщПаркер Уозерспун
      73СШАзщЧарли Макэвой
      11СШАнпТрент Фредерик
      13СШАнпЧарли Койл
      18ЧехиянпПавел Заха
      19СШАнпДжон Бичер
      21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
      39КанаданпМорган Гики
      55КанаданпДжастин Бразо
      61СШАнпПэт Марун
      63КанаданпБрэд Маршан
      70ШвециянпЙеспер Боквист
      74КанаданпДжейк Дебраск
      88ЧехиянпДавид Пастрняк
      35РоссияврИлья Самсонов
      31КанадаврМартин Джонс
      2КанадазщСимон Бенуа
      20КанадазщДжоэль Эдмундсон
      22СШАзщДжейк Маккейб
      37ШвециязщТимоти Лильегрен
      44КанадазщМорган Райлли
      46РоссиязщИлья Любушкин
      11КанаданпМакс Доми
      16КанаданпМитчелл Марнер
      18КанаданпНоа Грегор
      19ШвециянпКалле Йернкрок
      23СШАнпМэтт Нис
      24КанаданпКоннор Дьюар
      29ШвециянпПонтус Хольмберг
      59КанаданпТайлер Бертуцци
      64ЧехиянпДавид Кемпф
      88ШвециянпВильям Нюландер
      34СШАнпОстон Мэттьюс
      91КанаданпДжон Таварес
      Главные тренеры
      КанадаДжим Монтгомери
      КанадаШелдон Киф
      История личных встреч
      03.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
      01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
      28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
      25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
      23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
      21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
      05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
      03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
      03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
      03.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
      01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
      28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
      25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
      23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
      03.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
      01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
      28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
      25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
      23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Команда1234567Счет в серии
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Айлендерс
      		3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
      4
      1
      Бостон Брюинз
      Торонто Мэйпл Лифс
      		5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 05.05
      3
      3
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      		3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
      4
      1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Вашингтон Кэпиталз
      		4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
      4
      0
      1/4 финала - Запад
      Команда1234567Счет в серии
      Виннипег Джетс
      Колорадо Эвеланш
      		7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
      1
      4
      Ванкувер Кэнакс
      Нэшвилл Предаторз
      		4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
      4
      2
      Даллас Старз
      Вегас Голден Найтс
      		3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 06.05
      3
      3
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      		7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
      4
      1
      1/2 финала - Восток
      Команда1234567Счет в серии
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      		05.05
      0
      0
      Флорида Пантерз
      		07.05
      0
      0
      1/2 финала - Запад
      Команда1234567Счет в серии
      Ванкувер Кэнакс
      Эдмонтон Ойлерз
      		07.05
      0
      0

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