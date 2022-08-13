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Реал Мадрид - Мальорка 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Реал Мадрид
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      МексикаХавьер Агирре
      История личных встреч
      14.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Мальорка0 : 3Реал Мадрид
      22.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид6 : 1Мальорка
      24.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид2 : 0Мальорка
      19.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Мальорка1 : 0Реал Мадрид
      16.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид5 : 2Мальорка
      29.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Мальорка0 : 5Реал Мадрид
      13.05.2012 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид4 : 1Мальорка
      14.01.2012 Испания - Примера Тур 19 Мальорка1 : 2Реал Мадрид
      23.01.2011 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид1 : 0Мальорка
      29.08.2010 Испания - Примера Тур 1 Мальорка0 : 0Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона541015-11386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М53119-41066,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис43017-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Осасуна43016-3975,0
      7 Сельта52128-10746,7
      8 Атлетик Б42115-1758,3
      9 Райо Вальекано52125-5746,7
      10 Реал Сосьедад42114-5758,3
      11 Жирона52126-5746,7
      12 Валенсия52037-5640,0
      13 Мальорка41214-3541,7
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия41124-5433,3
      17 Эспаньол51136-10426,7
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис50050-1400,0

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