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Реал Мадрид - Манчестер Сити 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Реал Мадрид
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
6 Испания зщ Начо Фернандес
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
11 Бразилия нп Родриго
31 Бразилия вр Эдерсон
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
82 Англия зщ Рико Льюис
47 Англия пз Фил Фоден
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 4Манчестер Сити
04.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 0Манчестер Сити
26.04.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити0 : 0Реал Мадрид
24.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Австралия Манчестер Сити1 : 4Реал Мадрид
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 4Реал Мадрид
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 0
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 1
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 2Реал Мадрид
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
09.0417.04
Арсенал
Бавария
09.0417.04
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
10.0416.04
ПСЖ
Барселона
10.0416.04
1/2 финала
Команда12
WQF2
WQF4
30.0407.05
Команда12
WQF1
WQF3
30.0407.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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