Реал Мадрид - Манчестер Сити 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|11
|нп
|Родриго
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|82
|зщ
|Рико Льюис
|47
|пз
|Фил Фоден
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|07.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|26.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|27.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|1 : 4
|04.05.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|26.04.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|24.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Австралия
|1 : 4
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|09.04
|17.04
| Арсенал
Бавария
|09.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|10.04
|16.04
| ПСЖ
Барселона
|10.04
|16.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06