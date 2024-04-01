Арсенал - Бавария 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
09 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бавария, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|25
|пз
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Тухель
История личных встреч
|18.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|19.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 1 2 : 3
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 5
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 1
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|5 : 1
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|11.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|19.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|13.03.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|19.02.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|09.04
|17.04
| Арсенал
Бавария
|09.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|10.04
|16.04
| ПСЖ
Барселона
|10.04
|16.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF2
WQF4
|30.04
|07.05
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|30.04
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06