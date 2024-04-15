Визела - Шавиш 15 Апреля прямая трансляция
15 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Шавиш, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Шавиш
Шавиш
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|25
|зщ
|Жоау Эшковал
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|9
|зщ
|Сава Петров
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|22
|пз
|Александар Буснич
|20
|пз
|Саму
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|31
|вр
|Родриго Моура
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|27
|пз
|Карраса
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|80
|пз
|Рафаэл Гуззу
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|10.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|22.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Португалия - Сегунда
|22-й тур
|2 : 2
|05.10.2020
|Португалия - Сегунда
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|29
|43
|8
|Фамаликан
|28
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|29
|30
|12
|Боавишта
|29
|29
|13
|Эшторил
|29
|29
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Жил Висенте
|29
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19