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Визела - Шавиш 15 Апреля прямая трансляция

15 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Визела
Шавиш

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Шавиш, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Шавиш
Шавиш
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
4 Португалия зщ Жота Гонсалвеш
25 Португалия зщ Жоау Эшковал
19 Украина зщ Орест Лебеденко
9 Сербия зщ Сава Петров
75 ДР Конго пз Джейсон Эйнга-Локило
22 Сербия пз Александар Буснич
20 Португалия пз Саму
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
31 Бразилия вр Родриго Моура
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
40 Нигерия зщ Джуниор Пиус
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
20 Португалия пз Рубен Рибейру
27 Португалия пз Карраса
14 Португалия пз Дариу Эсугу
80 Португалия пз Рафаэл Гуззу
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
01.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Шавиш2 : 1Визела
10.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Визела0 : 0Шавиш
22.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. 1-й тур Визела2 : 2Шавиш
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Шавиш1 : 1Визела
26.02.2021 Португалия - Сегунда 22-й тур Шавиш2 : 2Визела
05.10.2020 Португалия - Сегунда 5-й тур Визела1 : 1Шавиш
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 2Визела
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Визела0 : 4
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 4 : 1Визела
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Визела2 : 1
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 0 : 0Визела
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш2 : 3
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Шавиш
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Шавиш1 : 2
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Шавиш
01.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Шавиш1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2874
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Морейренсе2843
7 Арока2943
8 Фамаликан2835
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве2930
12 Боавишта2929
13 Эшторил2929
14 Эштрела2928
15 Жил Висенте2928
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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