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Спортинг - Витория Гимарайнш 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Спортинг
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
12 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик пз Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
6 Португалия зщ Мануэл Силва
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
77 Португалия пз Нуну Сантуш
72 Португалия пз Афонсу Фрейташ
11 Португалия пз Жота Силва
37 Бразилия нп Кайо Сезар
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Спортинг
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Спортинг
05.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
19.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра 31-й тур Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур 0 : 1Спортинг
12.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 4Спортинг
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Спортинг
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Спортинг
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Витория Гимарайнш
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2977
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2959
5 Витория Гимарайнш2957
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан2935
9 Каза Пия2932
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил2929
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе2927
17
Зона вылета
Шавиш2922
18
Зона вылета
Визела2921

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