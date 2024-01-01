Спортинг - Витория Гимарайнш 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|37
|нп
|Кайо Сезар
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|27.04.2019
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|29
|35
|9
|Каза Пия
|29
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|29
|29
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Визела
|29
|21