Урал - Ростов 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
25 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|22.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 4
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|25
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|25
|44
|4
|Локомотив М
|25
|41
|5
|Спартак М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Рубин
|25
|36
|9
|Ростов
|24
|34
|10
|Пари Нижний Новгород
|25
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|25
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19