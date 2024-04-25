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Урал - Ростов 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
25 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Урал
Ростов

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Урал1 : 3Ростов
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турРостов0 : 3Урал
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРостов2 : 1Урал
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2Урал
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал1 : 0Ростов
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турУрал1 : 3Ростов
27.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Урал2 : 1Ростов
22.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Ростов1 : 1Урал
14.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турРостов1 : 2Урал
11.12.2021Россия - Премьер-Лига18-й турРостов1 : 4Урал
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур2 : 2Урал
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур1 : 1Урал
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Урал1 : 3Ростов
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турУрал2 : 1
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турУрал1 : 1
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турРостов1 : 5
19.04.2024Россия - МФЛ6-й турРостов3 : 1
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Урал1 : 3Ростов
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур0 : 1Ростов
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур2 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Спартак М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Рубин2536
9 Ростов2434
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2426
12 Оренбург2526
13 Урал2424
14 Балтика2523
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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