Португалия - Чехия 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
18 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Чехия, которое состоится 18 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Чехия
|22
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Рубен Диаш
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|23
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|нп
|Бернарду Силва
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Индржих Станек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Робин Гранач
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Давид Юрасек
|22
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Лукаш Провод
|7
|пз
|Антонин Барак
|11
|нп
|Ян Кухта
|10
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Иван Гашек
История личных встреч
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 5-й тур
|0 : 4
|09.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 1
|11.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|7 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Португалия — Чехия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словения
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Дания
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Польша
|1
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Украина
|1
|0
|4
|Бельгия
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0