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Португалия - Чехия 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
18 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Португалия
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Чехия, которое состоится 18 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Чехия
22 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Рубен Диаш
19 Португалия зщ Нуну Мендеш
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
23 Португалия пз Витинья
6 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Португалия нп Бернарду Силва
7 Португалия нп Криштиану Роналду
17 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Чехия вр Индржих Станек
3 Чехия зщ Томаш Голеш
4 Чехия зщ Робин Гранач
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Чехия зщ Давид Юрасек
22 Чехия пз Томаш Соучек
14 Чехия пз Лукаш Провод
7 Чехия пз Антонин Барак
11 Чехия нп Ян Кухта
10 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Чехия Иван Гашек
История личных встреч
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 5-й тур Чехия0 : 4Португалия
09.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 3-й тур Португалия2 : 0Чехия
21.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд 1/4 финала Чехия0 : 1Португалия
11.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Чехия1 : 3Португалия
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия1 : 2
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия4 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Португалия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия5 : 2
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия7 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 2Чехия
20.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 10-й тур Чехия3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Португалия — Чехия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Словения11
3
1/8 финала - возможный выход
Дания11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Польша10
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия13
2
1/8 финала
Румыния13
3
1/8 финала - возможный выход
Украина10
4 Бельгия10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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