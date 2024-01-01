Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|26
|зщ
|Макс Килман
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Унаи Эмери
История личных встреч
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0