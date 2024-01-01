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Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
26 Англия зщ Макс Килман
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
24 Бельгия пз Амаду Онана
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
7 Шотландия пз Джон Макгинн
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
16.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вест Хэм Юнайтед2 : 2 6 : 5
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Астон Вилла
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Астон Вилла
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 0Астон Вилла
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла3 : 3
09.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

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