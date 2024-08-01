Эштрела - Фамаликан 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
19 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|26
|пз
|Leonel Bucca
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|20
|пз
|Алан Руис
|98
|нп
|Кикаш
|7
|нп
|Andre Silva
|17
|нп
|Нани
|25
|нп
|Нилтон Варела
|31
|вр
|Луис Жуниор
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|2
|зщ
|Калегари
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Морейренсе
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|5
|Фамаликан
|1
|3
|6
|Санта-Клара
|2
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Жил Висенте
|2
|3
|9
|Риу Аве
|2
|3
|10
|Бенфика
|2
|3
|11
|Эштрела
|1
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Брага
|1
|1
|14
|АВС
|2
|1
|15
|Фаренсе
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Арока
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|2
|0