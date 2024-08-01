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Эштрела - Фамаликан 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
19 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
Эштрела
Фамаликан

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
30 Бразилия вр Бруно
77 Португалия зщ Данилу Вейга
13 Португалия зщ Miguel Lopes
5 Франция зщ Иссьяр Драме
26 Аргентина пз Leonel Bucca
42 Ангола пз Мануэл Келиану
20 Аргентина пз Алан Руис
98 Португалия нп Кикаш
7 Бразилия нп Andre Silva
17 Португалия нп Нани
25 Португалия нп Нилтон Варела
31 Бразилия вр Луис Жуниор
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
4 Албания зщ Энеа Михай
2 Бразилия зщ Калегари
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
20 Португалия пз Gustavo Sa
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
11 Испания нп Oscar Aranda
9 Испания нп Марио Гонсалес
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Эштрела
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Эштрела1 : 0Фамаликан
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 4 : 0Эштрела
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 0Эштрела
29.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Эштрела0 : 3
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан2 : 0
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2
10.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Фамаликан
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту26
3
Квалификация Лиги Европы
Морейренсе26
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш26
5 Фамаликан13
6 Санта-Клара23
7 Боавишта13
8 Жил Висенте23
9 Риу Аве23
10 Бенфика23
11 Эштрела11
12 Насьонал21
13 Брага11
14 АВС21
15 Фаренсе20
16
Стыковая зона
Арока20
17
Зона вылета
Эшторил20
18
Зона вылета
Каза Пия20

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