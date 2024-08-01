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Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
14 Англия пз Арчи Грей
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
4 Англия зщ Мэйсон Холгейт
5 Англия зщ Майкл Кин
19 Украина зщ Виталий Миколенко
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
42 Англия пз Тим Айрогбунам
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
7 Англия нп Дуайт Макнил
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Шон Дайч
История личных встреч
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Эвертон
03.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
06.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
19.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур2 : 3
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур1 : 2
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 5Тоттенхэм Хотспур
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 3
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Эвертон1 : 1
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Эвертон
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Эвертон
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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