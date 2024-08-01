Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|14
|пз
|Арчи Грей
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Шон Дайч
История личных встреч
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 5
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|30.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0