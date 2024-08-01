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Уотфорд - Дерби Каунти 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Уотфорд
Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Дерби Каунти, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
19.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турУотфорд2 : 1Дерби Каунти
16.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турДерби Каунти0 : 1Уотфорд
03.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турДерби Каунти2 : 2Уотфорд
22.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турУотфорд1 : 2Дерби Каунти
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турУотфорд3 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундУотфорд5 : 0
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур2 : 3Уотфорд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 1Уотфорд
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турУотфорд1 : 0
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турДерби Каунти1 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундДерби Каунти2 : 1
09.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур4 : 2Дерби Каунти
14.11.2023Кубок Англии1-й раундДерби Каунти1 : 3
05.11.2023Кубок Англии1-й раунд2 : 2Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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