Лестер Сити - Астон Вилла 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Астон Вилла
Бирмингем
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|3
|зщ
|Ваут Фас
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|7
|нп
|Иссааку Фатаву
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Джейми Варди
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|20
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 4
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|09.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|28.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 4
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0