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Лестер Сити - Астон Вилла 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Лестер Сити
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Астон Вилла
Бирмингем
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
23 Дания зщ Янник Вестергор
3 Бельгия зщ Ваут Фас
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Англия пз Гарри Уинкс
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
7 Гана нп Иссааку Фатаву
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
9 Англия нп Джейми Варди
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
20 Сербия зщ Коста Неделькович
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 2Астон Вилла
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла2 : 4Лестер Сити
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити0 : 0Астон Вилла
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Астон Вилла1 : 2Лестер Сити
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити0 : 1Астон Вилла
09.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити4 : 0Астон Вилла
28.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
08.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Лестер Сити1 : 1Астон Вилла
08.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 4Лестер Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Лестер Сити4 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Лестер Сити
19.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити1 : 1
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Лестер Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лестер Сити0 : 2
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла0 : 2
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Астон Вилла
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Астон Вилла
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Астон Вилла
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 5 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

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