Локомотив М - Краснодар 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|04.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Локомотив М
|6
|15
|3
|Спартак М
|7
|14
|4
|ЦСКА
|7
|13
|5
|Краснодар
|6
|12
|6
|Динамо М
|6
|12
|7
|Рубин
|7
|10
|8
|Ростов
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|6
|10
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|11
|Химки
|7
|6
|12
|Оренбург
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|4