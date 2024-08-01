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Локомотив М - Краснодар 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив МКраснодар

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
09.08.2024Россия — МФЛГруппа АКраснодар2 : 0Локомотив М
03.05.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М1 : 2Краснодар
31.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турЛокомотив М1 : 1Краснодар
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турКраснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турЛокомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AКраснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AЛокомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турКраснодар3 : 0Локомотив М
04.05.2022Россия - Премьер-Лига19-й турКраснодар1 : 0Локомотив М
22.08.2021Россия - Премьер-Лига5-й турЛокомотив М2 : 1Краснодар
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 0Локомотив М
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 3-й турЛокомотив М4 : 0
25.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 2
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЛокомотив М3 : 0
18.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й тур0 : 1Локомотив М
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 1Краснодар
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 3-й тур0 : 1Краснодар
25.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й тур0 : 1Краснодар
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар0 : 0
18.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й турКраснодар2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Локомотив М615
3 Спартак М714
4 ЦСКА713
5 Краснодар612
6 Динамо М612
7 Рубин710
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород76
11 Химки76
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел64

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