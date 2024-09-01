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Ростов - Факел 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ростов
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
19.07.2024Россия — МФЛГруппа БФакел2 : 1Ростов
13.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Факел2 : 2Ростов
27.06.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ростов1 : 0Факел
19.04.2024Россия — МФЛГруппа БРостов3 : 1Факел
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турФакел0 : 1Ростов
23.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турРостов2 : 1Факел
15.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФакел1 : 0Ростов
09.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРостов3 : 0Факел
06.05.2023МИР Российская Премьер-лига26-й турРостов0 : 2Факел
22.10.2022МИР Российская Премьер-лига14-й турФакел1 : 1Ростов
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов1 : 0
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 3-й тур0 : 1Ростов
25.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й тур3 : 2Ростов
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 0Ростов
17.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й турРостов3 : 2
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяФакел5 : 0
27.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 3-й турФакел0 : 2
24.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й турФакел1 : 0
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 4Факел
18.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й тур3 : 0Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Факел». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Локомотив М615
3 Спартак М714
4 ЦСКА713
5 Краснодар612
6 Динамо М612
7 Рубин710
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород76
11 Химки76
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел64

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