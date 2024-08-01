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Шальке-04 - Кёльн 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Шальке-04
Кёльн

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кёльн, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
29.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Шальке-040 : 0Кёльн
07.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн3 : 1Шальке-04
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 0Шальке-04
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Шальке-041 : 2Кёльн
29.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн3 : 0Шальке-04
05.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 1Кёльн
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн1 : 1 5 : 6Шальке-04
22.04.2018 Германия - Бундеслига 31-й тур Кёльн2 : 2Шальке-04
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-041 : 0Кёльн
02.12.2017 Германия - Бундеслига 14-й тур Шальке-042 : 2Кёльн
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 2Шальке-04
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Шальке-04
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Шальке-04
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-045 : 1
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Шальке-040 : 0
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Кёльн5 : 0
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВКёльн
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Кёльн
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Кёльн1 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Гройтер Фюрт48
3
Плей-офф за повышение
Магдебург48
4 Гамбург47
5 Падерборн 0737
6 Герта47
7 Карлсруэ37
8 Ганновер-9647
9 Кайзерслаутерн47
10 Эльверсберг45
11 Кёльн34
12 Шальке-0434
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер41
16
Стыковая зона
Дармштадт 9841
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

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