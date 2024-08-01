Шальке-04 - Кёльн 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кёльн, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|19.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 2
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|4
|8
|4
|Гамбург
|4
|7
|5
|Падерборн 07
|3
|7
|6
|Герта
|4
|7
|7
|Карлсруэ
|3
|7
|8
|Ганновер-96
|4
|7
|9
|Кайзерслаутерн
|4
|7
|10
|Эльверсберг
|4
|5
|11
|Кёльн
|3
|4
|12
|Шальке-04
|3
|4
|13
|Нюрнберг
|4
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|4
|1
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0