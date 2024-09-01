Амкар-Пермь - Торпедо Миасс 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Звезда (Пермь, Россия), вместимость: 17000
03 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Амкар-Пермь - Торпедо Миасс, которое состоится 03 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Звезда (Пермь, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Амкар-Пермь
Пермь
Торпедо Миасс
Миасс
Главные тренеры
|Андрей Александрович Блажко
|Владимир Борисович Федоров
История личных встреч
|22.08.2023
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|0 : 0 4 : 5
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 5-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Группа 4. 18-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Вторая лига - Группа 4
|Группа 4. 5-й тур
|4 : 0
|18.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 4
|23-й тур
|1 : 1
|05.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 4
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2020
|Россия - Третий дивизион
|Урал и Западная Сибирь. 10-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|19-й тур
|4 : 1
|24.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|18-й тур
|2 : 0
|20.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|17-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|16-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|7-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|6-й тур
|0 : 1
|21.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|5-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0