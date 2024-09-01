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Амкар-Пермь - Торпедо Миасс 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Звезда (Пермь, Россия), вместимость: 17000
03 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Амкар-Пермь
Торпедо Миасс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Амкар-Пермь - Торпедо Миасс, которое состоится 03 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Звезда (Пермь, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Амкар-Пермь
Пермь
Торпедо Миасс
Миасс
Главные тренеры
Россия Андрей Александрович Блажко
Россия Владимир Борисович Федоров
История личных встреч
22.08.2023 Fonbet Кубок России 1/128 финала Торпедо Миасс0 : 0 4 : 5Амкар-Пермь
04.06.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 5-й тур Амкар-Пермь1 : 1Торпедо Миасс
02.04.2023 Вторая лига - Группа 4 Группа 4. 18-й тур Торпедо Миасс2 : 1Амкар-Пермь
21.08.2022 Вторая лига - Группа 4 Группа 4. 5-й тур Амкар-Пермь4 : 0Торпедо Миасс
18.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 4 23-й тур Амкар-Пермь1 : 1Торпедо Миасс
05.09.2021 ФНЛ-2 - Группа 4 8-й тур Торпедо Миасс0 : 2Амкар-Пермь
30.09.2020 Россия - Третий дивизион Урал и Западная Сибирь. 10-й тур Торпедо Миасс3 : 0Амкар-Пермь
31.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 19-й тур 4 : 1Амкар-Пермь
24.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 18-й тур Амкар-Пермь2 : 0
20.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала 1 : 1 4 : 5Амкар-Пермь
17.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 17-й тур Амкар-Пермь2 : 0
10.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 16-й тур 0 : 2Амкар-Пермь
31.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 7-й тур 0 : 1Торпедо Миасс
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур Торпедо Миасс0 : 1
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала Торпедо Миасс1 : 0
17.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 5-й тур 0 : 1Торпедо Миасс
10.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 4-й тур Торпедо Миасс1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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