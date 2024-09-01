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Торпедо Кт - Самгурали 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Торпедо Кт
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самгурали, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
28.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Самгурали1 : 3Торпедо Кт
11.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1Самгурали
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт0 : 0Самгурали
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 3Самгурали
19.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали2 : 2Торпедо Кт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт3 : 2Самгурали
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали3 : 0Торпедо Кт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт0 : 2Самгурали
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 0 : 3Торпедо Кт
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 0
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо Кт
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Самгурали2 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Самгурали
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Самгурали
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самгурали3 : 0
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2548
4 Динамо Бт2536
5 Самгурали2531
6 Динамо Тб2528
7 Колхети-19132528
8
Стыковая зона
Гагра2524
9
Стыковая зона
Телави2524
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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