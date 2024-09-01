Торпедо Кт - Самгурали 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самгурали, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|28.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 3
|11.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 2
|01.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
|21.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|18.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|25
|51
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|25
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|25
|48
|4
|Динамо Бт
|25
|36
|5
|Самгурали
|25
|31
|6
|Динамо Тб
|25
|28
|7
|Колхети-1913
|25
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|25
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|25
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|25
|16