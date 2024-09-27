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Мидлсбро - Сток Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Мидлсбро
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сток Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундМидлсбро0 : 5Сток Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСток Сити2 : 0Мидлсбро
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро0 : 2Сток Сити
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМидлсбро1 : 1Сток Сити
17.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСток Сити2 : 2Мидлсбро
30.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМидлсбро3 : 1Сток Сити
11.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСток Сити0 : 0Мидлсбро
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМидлсбро3 : 0Сток Сити
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турСток Сити1 : 0Мидлсбро
27.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСток Сити0 : 2Мидлсбро
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Мидлсбро
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турМидлсбро1 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 2Мидлсбро
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундМидлсбро0 : 5Сток Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турМидлсбро2 : 2
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСток Сити1 : 3
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундСток Сити1 : 1 2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Сток Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 1Сток Сити
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундМидлсбро0 : 5Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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