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Боруссия М - Унион 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия М
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
19ГерманиязщЯник Хаберер
15ГерманиязщТом Роте
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
11Южная КореяпзЧон У Ён
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0Унион
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1Боруссия М
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М0 : 1Унион
30.10.2022Германия - Бундеслига12-й турУнион2 : 1Боруссия М
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Унион
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1Боруссия М
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турУнион1 : 1Боруссия М
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М1 : 1Унион
31.05.2020Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 1Унион
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турУнион2 : 0Боруссия М
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0Боруссия М
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Боруссия М
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Боруссия М
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турУнион2 : 1
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур0 : 0Унион
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й турУнион1 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 1Унион
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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