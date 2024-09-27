Боруссия М - Унион 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|15
|зщ
|Том Роте
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Бо Свенссон
История личных встреч
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1