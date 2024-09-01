Борнмут - Саутгемптон 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
30 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Саутгемптон, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|22
|зщ
|Хулиан Араухо
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|21
|зщ
|Чарли Тейлор
|4
|пз
|Флинн Даунс
|10
|пз
|Адам Лаллана
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|24
|нп
|Райан Фрейзер
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Расселл Мартин
История личных встреч
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 2
|20.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|03.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Брентфорд
|6
|7
|12
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1