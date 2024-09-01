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Борнмут - Саутгемптон 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
30 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Борнмут
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Саутгемптон, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
22 Мексика зщ Хулиан Араухо
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
21 Англия зщ Чарли Тейлор
4 Англия пз Флинн Даунс
10 Англия пз Адам Лаллана
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
24 Шотландия нп Райан Фрейзер
19 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон0 : 1Борнмут
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут0 : 1Саутгемптон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут0 : 3Саутгемптон
19.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 2Саутгемптон
20.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Саутгемптон1 : 3Борнмут
27.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон3 : 3Борнмут
20.10.2018 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Саутгемптон
28.04.2018 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон2 : 1Борнмут
03.12.2017 Англия - Премьер-лига 15-й тур Борнмут1 : 1Саутгемптон
01.04.2017 Англия - Премьер-лига 30-й тур Саутгемптон0 : 0Борнмут
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 0Борнмут
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут0 : 1
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Борнмут
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 0Борнмут
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд 1 : 1 5 : 6Саутгемптон
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 3
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 3 : 1Саутгемптон
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 5Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Брентфорд67
12 Манчестер Юнайтед67
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон51
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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