Наполи - Комо 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
|25
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|20
|пз
|Серхи Роберто
|23
|пз
|Максимо Перроне
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|6
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3