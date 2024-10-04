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Наполи - Комо 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Наполи
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
25 Италия вр Элия Каприле
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Италия вр Эмиль Аудеро
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
20 Испания пз Серхи Роберто
23 Аргентина пз Максимо Перроне
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 0
26.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Наполи5 : 0
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 0Наполи
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 4Наполи
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Наполи2 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Комо3 : 2
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Комо
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Комо2 : 2
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Комо
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи613
2
Лига чемпионов
Ювентус612
3
Лига чемпионов
Милан611
4
Лига чемпионов
Торино611
5
Лига Европы
Интер М611
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо68
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Лечче65
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа65
19
Зона вылета
Венеция64
20
Зона вылета
Монца63

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