Манчестер Юнайтед - Брентфорд 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шейд
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Томас Франк
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1