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Манчестер Юнайтед - Брентфорд 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
18 Бразилия пз Каземиро
14 Дания пз Кристиан Эриксен
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
27 Германия пз Витали Янельт
6 Дания пз Кристиан Нёргор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Германия нп Кевин Шейд
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Дания Томас Франк
История личных встреч
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 1Манчестер Юнайтед
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брентфорд
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Брентфорд
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брентфорд4 : 0Манчестер Юнайтед
02.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Брентфорд
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 3 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд5 : 3
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Брентфорд
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд3 : 1
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Брентфорд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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