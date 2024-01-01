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Анже - Сент-Этьен 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
26 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анже
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Сент-Этьен, которое состоится 26 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Сент-Этьен
Сент-Этьен
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
14 Марокко пз Яссин Белькдим
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
10 Алжир пз Химад Абделли
18 Габон нп Джим Аллевина
7 Сенегал нп Ибраима Ньяне
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
29 Франция пз Эмен Муэффек
4 Франция пз Пьер Эква
37 Франция пз Матис Амугу
18 Франция нп Матьё Кафаро
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
17.02.2024 Франция - Лига 2 25-й тур Анже0 : 3Сент-Этьен
30.10.2023 Франция - Лига 2 12-й тур Сент-Этьен2 : 0Анже
26.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Анже0 : 1Сент-Этьен
22.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Сент-Этьен2 : 2Анже
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Анже0 : 1Сент-Этьен
11.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 0Анже
22.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Анже4 : 1Сент-Этьен
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Анже1 : 1Сент-Этьен
04.11.2018 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен4 : 3Анже
17.02.2018 Франция - Лига 1 26-й тур Анже0 : 1Сент-Этьен
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Анже
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1Анже
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Анже1 : 3
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Анже1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 1Анже
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 2
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Сент-Этьен3 : 1
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Сент-Этьен
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 8 : 0Сент-Этьен
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Сент-Этьен1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ницца810
9 Нант810
10 Страсбург810
11 Брест810
12 Осер89
13 Ренн88
14 Сент-Этьен87
15 Тулуза86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже84
18
Зона вылета
Монпелье84

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