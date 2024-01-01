Анже - Сент-Этьен 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
26 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Сент-Этьен, которое состоится 26 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|10
|пз
|Химад Абделли
|18
|нп
|Джим Аллевина
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
Главные тренеры
|Александр Дюжо
История личных встреч
|17.02.2024
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|0 : 3
|30.10.2023
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 0
|26.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ницца
|8
|10
|9
|Нант
|8
|10
|10
|Страсбург
|8
|10
|11
|Брест
|8
|10
|12
|Осер
|8
|9
|13
|Ренн
|8
|8
|14
|Сент-Этьен
|8
|7
|15
|Тулуза
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4