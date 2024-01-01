Нефтехимик - Сокол 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
27 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|31-й тур
|3 : 2
|15.07.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|15-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 2
Повышение
|Торпедо М
|15
|29
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|16
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|9
|Нефтехимик
|15
|21
|10
|Енисей
|16
|20
|11
|Родина
|15
|19
|12
|Чайка
|15
|19
|13
|Алания
|15
|17
|14
|КАМАЗ
|15
|16
|15
|Шинник
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|15
|15
| 17
Зона вылета
|Уфа
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9