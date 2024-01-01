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Нефтехимик - Сокол 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
27 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
НефтехимикСокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0Сокол
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Сокол2 : 2Нефтехимик
17.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Сокол1 : 2Нефтехимик
26.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нефтехимик2 : 2Сокол
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Сокол0 : 0Нефтехимик
22.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 31-й тур Сокол3 : 2Нефтехимик
15.07.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Нефтехимик
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Нефтехимик1 : 0
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 0Нефтехимик
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик2 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 4 : 2Нефтехимик
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сокол0 : 1
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сокол1 : 3
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 5 : 0Сокол
07.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Сокол0 : 1
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 3 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1630
2
Повышение
Торпедо М1529
3
Стыковая зона
Арсенал Т1628
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1524
6 Черноморец1624
7 Ротор1522
8 СКА-Хабаровск1621
9 Нефтехимик1521
10 Енисей1620
11 Родина1519
12 Чайка1519
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Шинник1615
16
Зона вылета
Сокол1515
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень169

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