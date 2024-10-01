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Хоффенхайм - Санкт-Паули 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хоффенхайм
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Санкт-Паули, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
16ГерманиязщАнтон Стах
34ФранциязщСтэнли Нсоки
15ФранциязщВалентен Жендрей
22АвстриязщАлександер Прасс
7ГерманияпзТом Бишоф
11АвстрияпзФлориан Гриллич
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
21ГерманиянпМариус Бюльтер
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
23ГерманияпзФилипп Трой
17АнглиянпОладапо Афолаян
29ГвинеянпМорган Гилавоги
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
23.01.2011Германия - Бундеслига19-й турХоффенхайм2 : 2Санкт-Паули
28.08.2010Германия - Бундеслига2-й турСанкт-Паули0 : 1Хоффенхайм
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Хоффенхайм
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 0Хоффенхайм
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХоффенхайм3 : 1
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур1 : 1Хоффенхайм
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала4 : 2Санкт-Паули
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турСанкт-Паули0 : 0
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Санкт-Паули
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турСанкт-Паули0 : 3
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур0 : 3Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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