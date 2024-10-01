Хоффенхайм - Санкт-Паули 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Санкт-Паули, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|16
|зщ
|Антон Стах
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|зщ
|Александер Прасс
|7
|пз
|Том Бишоф
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Александер Блессин
История личных встреч
|23.01.2011
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|28.08.2010
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1