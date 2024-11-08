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Лечче - Эмполи 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Лечче
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Эмполи, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Эмполи
Эмполи
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
23 Колумбия вр Девис Васкес
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
8 Англия пз Фаустино Анджорин
93 Марокко пз Юссеф Мале
17 Норвегия нп Ола Сольбаккен
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лечче1 : 0Эмполи
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи1 : 1Лечче
03.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Эмполи1 : 0Лечче
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Лечче1 : 1Эмполи
10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Эмполи2 : 1Лечче
24.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Лечче2 : 2Эмполи
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Лечче
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Лечче1 : 0
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Лечче
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Эмполи1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 1Эмполи
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Эмполи0 : 1
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Эмполи1114
12 Рома1113
13 Верона1112
14 Комо1210
15 Дженоа1210
16 Кальяри119
17 Парма119
18
Зона вылета
Монца118
19
Зона вылета
Венеция118
20
Зона вылета
Лечче118

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