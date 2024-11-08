Лечче - Эмполи 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Эмполи, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Эмполи
Эмполи
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
|23
|вр
|Девис Васкес
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|93
|пз
|Юссеф Мале
|17
|нп
|Ола Сольбаккен
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Лука Готти
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|10.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|2 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Эмполи
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Верона
|11
|12
|14
|Комо
|12
|10
|15
|Дженоа
|12
|10
|16
|Кальяри
|11
|9
|17
|Парма
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Лечче
|11
|8