05:02 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 декабря
Свернуть список

Лутон Таун - Суонси Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Лутон Таун
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Суонси Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турЛутон Таун1 : 0Суонси Сити
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСуонси Сити0 : 2Лутон Таун
01.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турСуонси Сити0 : 1Лутон Таун
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛутон Таун3 : 3Суонси Сити
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турЛутон Таун0 : 1Суонси Сити
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турСуонси Сити2 : 0Лутон Таун
27.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСуонси Сити0 : 1Лутон Таун
21.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛутон Таун0 : 1Суонси Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур4 : 2Лутон Таун
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур3 : 0Лутон Таун
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турЛутон Таун1 : 0
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур5 : 1Лутон Таун
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турЛутон Таун1 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСуонси Сити2 : 2
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур1 : 2Суонси Сити
24.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турСуонси Сити3 : 4
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур1 : 0Суонси Сити
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турСуонси Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close