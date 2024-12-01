ПЕК Зволле - Виллем II 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Виллем II, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|7
|пз
|Ник Додеман
|14
|пз
|Cisse Sandra
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|14.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|22.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|24.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|02.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|14.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|09.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 3
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|16.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|15
|19
|10
|Херенвен
|15
|18
|11
|НЕК Неймеген
|15
|16
|12
|Виллем II
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|15
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6