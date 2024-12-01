03:36 ()
Свернуть список

ПЕК Зволле - Виллем II 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Виллем II, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Виллем II
Тилбург
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
34 Нидерланды пз Nick Fichtinger
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
7 Нидерланды пз Ник Додеман
14 Бельгия пз Cisse Sandra
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
18 ДР Конго нп Жереми Бокила
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
14.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле2 : 0Виллем II
28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Виллем II1 : 0ПЕК Зволле
22.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II1 : 3ПЕК Зволле
24.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 0Виллем II
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II0 : 0ПЕК Зволле
02.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 3Виллем II
14.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Виллем II2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле2 : 3Виллем II
29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПЕК Зволле0 : 1Виллем II
16.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Виллем II2 : 3ПЕК Зволле
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 0ПЕК Зволле
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле3 : 1
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Виллем II1 : 2
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Виллем II
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Виллем II2 : 2
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 2Виллем II
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Виллем II0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1519
10 Херенвен1518
11 НЕК Неймеген1516
12 Виллем II1516
13 ПЕК Зволле1516
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close