Фейеноорд - Хераклес 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Хераклес, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Хераклес
Алмело
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|27
|пз
|Антони Миламбо
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|22
|зщ
|Lorenzo Milani
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|8
|пз
|Марио Энгельс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|19
|нп
|Лука Куленович
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|01.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 0
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 3
|20.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|15
|19
|10
|Херенвен
|15
|18
|11
|НЕК Неймеген
|15
|16
|12
|Виллем II
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|15
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6