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Фейеноорд - Хераклес 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Хераклес, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Хераклес
Алмело
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
22 Италия зщ Lorenzo Milani
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
13 Чехия пз Ян Жамбурек
8 Германия пз Марио Энгельс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд3 : 0Хераклес
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Хераклес0 : 4Фейеноорд
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес1 : 4Фейеноорд
01.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фейеноорд2 : 1Хераклес
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Хераклес1 : 1Фейеноорд
20.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд3 : 2Хераклес
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Фейеноорд0 : 0Хераклес
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес2 : 3Фейеноорд
20.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фейеноорд1 : 1Хераклес
13.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд2 : 1Хераклес
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Фейеноорд4 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 3Фейеноорд
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фейеноорд1 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 3Фейеноорд
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фейеноорд3 : 0
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Хераклес2 : 2
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Хераклес
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес2 : 2
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Хераклес
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1519
10 Херенвен1518
11 НЕК Неймеген1516
12 Виллем II1516
13 ПЕК Зволле1516
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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