Ренн - Анже 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Анже, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Анже
Анже
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|9
|нп
|Луа Дьони
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Александр Дюжо
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|4 : 5 ДВ
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|06.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|15
|24
|7
|Ницца
|14
|23
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|14
|19
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8