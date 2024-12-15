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Ренн - Анже 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ренн
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Анже, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Анже
Анже
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
4КамерунзщКристофер Ву
55НорвегиязщЛео Эстигор
33НидерландызщХанс Хатебур
3ФранциязщАдриен Трюффер
17УэльспзДжордан Джеймс
6НидерландыпзАзор Матусива
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
14МароккопзЯссин Белькдим
7СенегалнпИбраима Ньяне
9ФранциянпЛуа Дьони
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
30.04.2023Франция - Лига 133-й турРенн4 : 2Анже
23.10.2022Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ренн
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРенн2 : 0Анже
29.08.2021Франция - Лига 14-й турАнже2 : 0Ренн
17.04.2021Франция - Лига 133-й турАнже0 : 3Ренн
11.02.2021Кубок Франции1/32 финалаАнже2 : 1Ренн
23.10.2020Франция - Лига 18-й турРенн1 : 2Анже
28.01.2020Кубок Франции1/8 финалаАнже4 : 5 ДВРенн
07.12.2019Франция - Лига 117-й турРенн2 : 1Анже
06.04.2019Франция - Лига 131-й турАнже3 : 3Ренн
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур1 : 0Ренн
30.11.2024Франция — Лига 113-й турРенн5 : 0
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Ренн
10.11.2024Франция — Лига 111-й турРенн0 : 2
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур4 : 0Ренн
07.12.2024Франция — Лига 114-й турАнже0 : 3
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 1Анже
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Анже
09.11.2024Франция — Лига 111-й турАнже2 : 4
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1524
7 Ницца1423
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1419
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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