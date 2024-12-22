Рома - Парма 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Парма, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Парма
Парма
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|20
|пз
|Антуан Эно
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|24.09.2014
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|02.04.2014
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 2
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|17
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10