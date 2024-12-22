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Рома - Парма 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Рома
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Парма, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Парма
Парма
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
20ФранцияпзАнтуан Эно
16БельгияпзМандела Кейта
19ШвейцарияпзСимон Зом
98РумынияпзДеннис Ман
27Бразилияпз Эрнани
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
14.03.2021Италия - Серия А27-й турПарма2 : 0Рома
22.11.2020Италия - Серия А8-й турРома3 : 0Парма
08.07.2020Италия - Серия А31-й турРома2 : 1Парма
16.01.2020Кубок Италии1/8 финалаПарма0 : 2Рома
10.11.2019Италия - Серия А12-й турПарма2 : 0Рома
26.05.2019Италия - Серия А38-й турРома2 : 1Парма
29.12.2018Италия - Серия А19-й турПарма0 : 2Рома
15.02.2015Италия - Серия А23-й турРома0 : 0Парма
24.09.2014Италия - Серия А4-й турПарма1 : 2Рома
02.04.2014Италия - Серия А22-й турРома4 : 2Парма
18.12.2024Кубок Италии1/8 финалаРома4 : 1
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 0Рома
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турРома3 : 0
07.12.2024Италия — Серия А15-й турРома4 : 1
02.12.2024Италия — Серия А14-й турРома0 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й турПарма2 : 3
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур3 : 1Парма
01.12.2024Италия — Серия А14-й турПарма3 : 1
23.11.2024Италия — Серия А13-й турПарма1 : 3
09.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1738
2
Лига чемпионов
Аталанта1637
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Торино1719
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1716
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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