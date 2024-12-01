Венеция - Кальяри 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Кальяри, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Кальяри
Кальяри
|35
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Джорджо Альтаре
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|38
|пз
|Магнус Андерсен
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|18
|пз
|Рэзван Марин
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Давиде Никола
История личных встреч
|27.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|2 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 26-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|1 : 4
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|17
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10