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Венеция - Кальяри 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Венеция
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Кальяри, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Кальяри
Кальяри
35СербияврФилип Станкович
15ИталиязщДжорджо Альтаре
4НидерландызщДжей Идзес
33ХорватиязщМарин Шверко
7ИталиязщФранческо Дзампано
38ДанияпзМагнус Андерсен
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
6СШАпзДжанлука Бузио
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
71АлбанияврАлен Шерри
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
18РумынияпзРэзван Марин
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
19ИталияпзНадир Цортеа
97ИталиянпМаттиа Феличи
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
27.05.2023Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финалаКальяри2 : 1Венеция
25.02.2023Италия - Серия BСерия В. 26-й турВенеция0 : 0Кальяри
01.10.2022Италия - Серия BСерия В. 7-й турКальяри1 : 4Венеция
22.05.2022Италия - Серия А38-й турВенеция0 : 0Кальяри
01.10.2021Италия - Серия А7-й турКальяри1 : 1Венеция
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 2Венеция
08.12.2024Италия — Серия А15-й турВенеция2 : 2
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур3 : 0Венеция
25.11.2024Италия — Серия А13-й турВенеция0 : 1
09.11.2024Италия — Серия А12-й турВенеция1 : 2
17.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Кальяри
14.12.2024Италия — Серия А16-й турКальяри0 : 1
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур1 : 0Кальяри
29.11.2024Италия — Серия А14-й турКальяри1 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур2 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1738
2
Лига чемпионов
Аталанта1637
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Торино1719
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1716
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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