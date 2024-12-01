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Ганновер-96 - Герта 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
22 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Ганновер-96
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
История личных встреч
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1Ганновер-96
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 2Герта
21.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта0 : 0Ганновер-96
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Ганновер-960 : 2Герта
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Ганновер-963 : 1Герта
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта3 : 1Ганновер-96
08.04.2016 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 2Ганновер-96
06.11.2015 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-961 : 3Герта
10.04.2015 Германия - Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Герта
07.11.2014 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта0 : 2Ганновер-96
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Ганновер-96
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ганновер-963 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Ганновер-96
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ганновер-961 : 2
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Ганновер-96
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Герта1 : 2
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Герта
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 1 ДВГерта
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Герта
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ1729
2
Повышение
Гамбург1728
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1728
4 Кёльн1628
5 Магдебург1728
6 Падерборн 071728
7 Фортуна1726
8 Ганновер-961626
9 Кайзерслаутерн1626
10 Дармштадт 981624
11 Нюрнберг1722
12 Герта1621
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян168

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