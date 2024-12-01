Ганновер-96 - Герта 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
22 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
История личных встреч
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|21.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|08.04.2016
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.11.2015
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|10.04.2015
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|07.11.2014
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Карлсруэ
|17
|29
| 2
Повышение
|Гамбург
|17
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|17
|28
|4
|Кёльн
|16
|28
|5
|Магдебург
|17
|28
|6
|Падерборн 07
|17
|28
|7
|Фортуна
|17
|26
|8
|Ганновер-96
|16
|26
|9
|Кайзерслаутерн
|16
|26
|10
|Дармштадт 98
|16
|24
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|16
|21
|13
|Шальке-04
|17
|20
|14
|Гройтер Фюрт
|17
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8