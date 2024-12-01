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Фулхэм - Саутгемптон 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фулхэм
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Саутгемптон, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
20СербияпзСаша Лукич
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
1АнглияврАлекс Маккарти
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
35ПольшазщЯн Беднарек
15АнглиязщНатан Вуд-Гордон
3ИрландиязщРайан Мэннинг
7НигерияпзДжо Арибо
4АнглияпзФлинн Даунс
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
9АнглиянпАдам Армстронг
19АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ШотландияРасселл Мартин
История личных встреч
13.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турСаутгемптон0 : 2Фулхэм
31.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турФулхэм2 : 1Саутгемптон
15.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турСаутгемптон3 : 1Фулхэм
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турФулхэм0 : 0Саутгемптон
27.08.2019Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм0 : 1Саутгемптон
27.02.2019Англия - Премьер-лига28-й турСаутгемптон2 : 0Фулхэм
24.11.2018Англия - Премьер-лига13-й турФулхэм3 : 2Саутгемптон
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаФулхэм0 : 1Саутгемптон
01.02.2014Англия - Премьер-лига24-й турФулхэм0 : 3Саутгемптон
26.10.2013Англия - Премьер-лига9-й турСаутгемптон2 : 0Фулхэм
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур2 : 2Фулхэм
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турФулхэм3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Фулхэм
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 4
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаСаутгемптон1 : 2
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турСаутгемптон0 : 5
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 0Саутгемптон
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турСаутгемптон1 : 5
29.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Астон Вилла1728
6 Манчестер Сити1727
7 Ньюкасл Юнайтед1726
8 Борнмут1625
9 Брайтон энд Хоув Альбион1725
10 Фулхэм1624
11 Тоттенхэм Хотспур1623
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Кристал Пэлас1716
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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