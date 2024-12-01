Фулхэм - Саутгемптон 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Саутгемптон, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|7
|пз
|Джо Арибо
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Марку Силва
|Расселл Мартин
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|01.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 3
|26.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|17
|28
|6
|Манчестер Сити
|17
|27
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|8
|Борнмут
|16
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|10
|Фулхэм
|16
|24
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Кристал Пэлас
|17
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5