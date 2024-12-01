Тоттенхэм - Ливерпуль 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
22 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Арне Слот
История личных встреч
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|17
|28
|6
|Манчестер Сити
|17
|27
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|8
|Борнмут
|16
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|10
|Фулхэм
|16
|24
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Кристал Пэлас
|17
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5