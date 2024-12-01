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Тоттенхэм - Ливерпуль 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
22 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
2 Англия зщ Джозеф Гомес
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Ливерпуль
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Ливерпуль
28.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Ливерпуль
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ливерпуль
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 5Тоттенхэм Хотспур
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 2Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Ливерпуль
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Астон Вилла1728
6 Манчестер Сити1727
7 Ньюкасл Юнайтед1726
8 Борнмут1625
9 Брайтон энд Хоув Альбион1725
10 Фулхэм1624
11 Тоттенхэм Хотспур1623
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Кристал Пэлас1716
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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