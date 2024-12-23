23:34 ()
Свернуть список

Интер М - Комо 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Интер М
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Комо, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Италия вр Эмиль Аудеро
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Италия зщ Марко Сала
20 Испания пз Серхи Роберто
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
11 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 0
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 6Интер М
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Интер М
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Интер М1 : 0
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Комо
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Комо1 : 1
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Комо0 : 2
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close