Интер М - Комо 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Комо, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Марко Сала
|20
|пз
|Серхи Роберто
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|16
|10