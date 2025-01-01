Эвертон - Лестер Сити 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лестер Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Бету
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|18.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|09.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|6 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6