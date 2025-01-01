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Эвертон - Лестер Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лестер Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
16МалипзАбдулайе Дукуре
10СенегалнпИлиман Ндиайе
14Гвинея-Бисаунп Бету
41ПольшаврЯкуб Столарчик
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
23ДаниязщЯнник Вестергор
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
24ФранцияпзБубакари Сумаре
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
18ГананпДжордан Айю
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
9АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турЛестер Сити1 : 1Эвертон
01.05.2023Англия - Премьер-лига34-й турЛестер Сити2 : 2Эвертон
05.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон0 : 2Лестер Сити
08.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити1 : 2Эвертон
20.04.2022Англия - Премьер-лига18-й турЭвертон1 : 1Лестер Сити
27.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турЭвертон1 : 1Лестер Сити
16.12.2020Англия - Премьер-лига13-й турЛестер Сити0 : 2Эвертон
01.07.2020Англия - Премьер-лига32-й турЭвертон2 : 1Лестер Сити
18.12.2019Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон2 : 2 2 : 4Лестер Сити
01.12.2019Англия - Премьер-лига14-й турЛестер Сити2 : 1Эвертон
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур0 : 1Эвертон
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЭвертон3 : 2
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЭвертон0 : 1
09.01.2025Кубок Англии1/32 финалаЭвертон2 : 0
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 0Эвертон
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур1 : 2Лестер Сити
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЛестер Сити0 : 2
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЛестер Сити0 : 2
11.01.2025Кубок Англии1/32 финалаЛестер Сити6 : 2
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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