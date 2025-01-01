Портсмут - Бёрнли 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Бёрнли, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портсмут
Портсмут
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|27.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|5 : 1
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|3 : 0
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 5
|17.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|29
|60
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|29
|58
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|29
|57
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|29
|55
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|29
|44
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|29
|44
|7
|Блэкберн Роверс
|29
|42
|8
|Бристоль Сити
|29
|41
|9
|Уотфорд
|29
|41
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|29
|41
|11
|Норвич Сити
|29
|39
|12
|Ковентри Сити
|29
|38
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|29
|38
|14
|Миллуолл
|29
|37
|15
|Престон Норт Энд
|29
|37
|16
|Оксфорд Юнайтед
|29
|36
|17
|Суонси Сити
|29
|34
|18
|Кардифф Сити
|29
|31
|19
|Халл Сити
|29
|29
|20
|Сток Сити
|29
|29
|21
|Портсмут
|29
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|29
|27
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|29
|26
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|29
|22