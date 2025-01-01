00:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Портсмут - Бёрнли 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Портсмут
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Бёрнли, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турБёрнли2 : 1Портсмут
27.02.2010Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли1 : 2Портсмут
05.12.2009Англия - Премьер-лига15-й турПортсмут2 : 0Бёрнли
28.01.2025Англия — Чемпионшип17-й турПортсмут0 : 1
25.01.2025Англия — Чемпионшип29-й тур5 : 1Портсмут
22.01.2025Англия — Чемпионшип28-й турПортсмут3 : 1
18.01.2025Англия — Чемпионшип27-й турПортсмут2 : 1
15.01.2025Англия — Чемпионшип16-й тур3 : 0Портсмут
27.01.2025Англия — Чемпионшип29-й турБёрнли0 : 0
22.01.2025Англия — Чемпионшип28-й тур0 : 5Бёрнли
17.01.2025Англия — Чемпионшип27-й турБёрнли0 : 0
11.01.2025Кубок Англии1/32 финала1 : 3 ДВБёрнли
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур0 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close