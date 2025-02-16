04:52 ()
Свернуть список

Ювентус - Интер 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
16 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ювентус
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
12 Португалия зщ Ренату Вейга
37 Италия зщ Николо Савона
5 Италия пз Мануэль Локателли
16 США пз Уэстон Маккенни
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
22 США нп Тимоти Веа
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4Ювентус
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Интер М1 : 0Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1Интер М
26.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Ювентус
04.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Интер М
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Интер М0 : 1Ювентус
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Ювентус2 : 0Интер М
11.05.2022 Кубок Италии Финал Ювентус2 : 4 ДВИнтер М
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус0 : 1Интер М
12.01.2022 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 1 ДВЮвентус
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 2Ювентус
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ювентус0 : 2
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 1Ювентус
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Интер М2 : 1
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Интер М
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Интер М3 : 0
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 4Интер М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2525
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close