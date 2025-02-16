Ювентус - Интер 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
16 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|37
|зщ
|Николо Савона
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|04.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Кубок Италии
|Финал
|2 : 4 ДВ
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|12.01.2022
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|25
|25
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13