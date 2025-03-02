Унион - Хольштайн 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
02 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хольштайн, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|21
|нп
|Тим Скарке
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|37
|пз
|Армин Гигович
|22
|пз
|Николай Ремберг
|10
|пз
|Льюис Холтби
|19
|нп
|Фил Харрес
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Марцель Рапп
История личных встреч
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|01.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|23.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|04.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|4 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|23
|39
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|23
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13