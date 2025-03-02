03:13 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 марта
Свернуть список

Унион - Хольштайн 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
02 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Унион
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хольштайн, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Хольштайн
Киль
1 Дания вр Фредерик Рённов
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
15 Германия зщ Том Роте
19 Германия зщ Яник Хаберер
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
21 Германия нп Тим Скарке
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
1 Германия вр Тимон Вайнер
6 Сербия зщ Марко Ивезич
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
8 Германия зщ Финн Порат
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
22 Германия пз Николай Ремберг
10 Германия пз Льюис Холтби
19 Германия нп Фил Харрес
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Хольштайн0 : 2Унион
01.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Хольштайн0 : 2Унион
25.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Хольштайн
23.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хольштайн2 : 2Унион
04.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Унион4 : 3Хольштайн
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 6 : 0Унион
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 4Унион
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Унион0 : 0
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 0Унион
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Хольштайн0 : 2
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 1Хольштайн
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хольштайн2 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 4 : 3Хольштайн
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2339
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2331
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2323
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хайденхайм2415
18
Зона вылета
Хольштайн2313

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close