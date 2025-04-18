Порту - Фамаликан 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
18 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|5
|зщ
|Иван Маркано
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|86
|пз
|Родригу Мора
|27
|нп
|Дениз Гюль
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|13
|зщ
|Pedro Bondo
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|12
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 2
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|29
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|32
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18