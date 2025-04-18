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Порту - Фамаликан 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
18 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Порту
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
99 Португалия вр Диогу Кошта
97 Португалия зщ Зе Педру
5 Испания зщ Иван Маркано
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Португалия пз Фабиу Виейра
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
86 Португалия пз Родригу Мора
27 Турция нп Дениз Гюль
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Калегари
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
13 Ангола зщ Pedro Bondo
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
8 Сербия пз Мирко Топич
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
12 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1Порту
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Порту2 : 2Фамаликан
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Порту
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Фамаликан1 : 2Порту
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Порту4 : 1Фамаликан
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Порту3 : 1Фамаликан
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 2Порту
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Порту3 : 2Фамаликан
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1Порту
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 4
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 2Порту
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Порту2 : 0
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Порту
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Фамаликан3 : 0
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 1 : 2Фамаликан
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Фамаликан4 : 1
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 3 : 1Фамаликан
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2969
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2960
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2959
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2946
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2935
11 Риу Аве2932
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Фаренсе2921
18
Зона вылета
Боавишта2918

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