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Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 18:30
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
18 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
09.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Юнайтед0 : 1Кардифф Сити
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Кардифф Сити0 : 2Шеффилд Юнайтед
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Кардифф Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Кардифф Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Кардифф Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Кардифф Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Кардифф Сити
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Кардифф Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Кардифф Сити0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 2Кардифф Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 0Кардифф Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Кардифф Сити1 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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