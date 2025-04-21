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Халл Сити - Престон Норт Энд 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Халл Сити
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Престон Норт Энд1 : 0Халл Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0Халл Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Халл Сити1 : 0Престон Норт Энд
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Халл Сити0 : 0Престон Норт Энд
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд0 : 0Халл Сити
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити0 : 1Престон Норт Энд
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 4Халл Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити4 : 0Престон Норт Энд
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд2 : 2 5 : 4Халл Сити
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 1 : 0Халл Сити
14.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Халл Сити1 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 0Халл Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 1Халл Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Халл Сити0 : 1
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Престон Норт Энд1 : 2
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Престон Норт Энд2 : 2
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Престон Норт Энд1 : 1
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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