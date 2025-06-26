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Ювентус - Манчестер Сити 26 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 26-06-2025 21:00
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
26 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа G. 3-й тур
Ювентус
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Манчестер Сити, которое состоится 26 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа G. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0Манчестер Сити
25.11.2015 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Ювентус1 : 0Манчестер Сити
15.09.2015 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Манчестер Сити1 : 2Ювентус
16.12.2010 Лига Европы Группа A. 6-й тур Ювентус1 : 1Манчестер Сити
30.09.2010 Лига Европы Группа A. 2-й тур Манчестер Сити1 : 1Ювентус
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Ювентус4 : 1
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур 0 : 5Ювентус
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Ювентус
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Ювентус2 : 0
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 1 : 1Ювентус
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Сити
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити3 : 1
17.05.2025 Кубок Англии Финал 1 : 0Манчестер Сити
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 0Манчестер Сити
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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