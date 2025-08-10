08:31 ()
Кайсар - Ордабасы 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:00
10 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Кайсар
Ордабасы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Ордабасы, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
11.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Ордабасы5 : 0Кайсар
31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 1Ордабасы
29.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Ордабасы2 : 1Кайсар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 3Ордабасы
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы4 : 0Кайсар
03.07.2021 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар1 : 0Ордабасы
24.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Ордабасы4 : 2Кайсар
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Ордабасы0 : 3Кайсар
20.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 1Ордабасы
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Ордабасы0 : 2Кайсар
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Кайсар1 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Кайсар
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Кайсар
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар1 : 2
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайсар1 : 1
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Ордабасы2 : 2
27.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 4Ордабасы
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ордабасы
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ордабасы1 : 1
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Ордабасы1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1943
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Актобе1833
5 Елимай1929
6 Окжетпес1929
7 Ордабасы1827
8 Женис1927
9 Кызыл-Жар1919
10 Жетысу1919
11 Кайсар1817
12 Улытау1813
13
Зона вылета
Туран1911
14
Зона вылета
Атырау199

Отзывы и комментарии к матчу

