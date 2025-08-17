06:26 ()
Воскресенье 17 августа
Энгерс 07 - Айнтрахт Ф 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 13:00
17 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Энгерс 07
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энгерс 07 - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энгерс 07
Нойвид
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
31.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Энгерс 071 : 7
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Энгерс 070 : 3
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Айнтрахт Ф
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Айнтрахт Ф
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Айнтрахт Ф2 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф2 : 2

