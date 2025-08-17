Энгерс 07 - Айнтрахт Ф 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 13:00
17 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энгерс 07 - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энгерс 07
Нойвид
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 7
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2